Raquel Brito foi afastada de reality após sentir dor torácica em prova

"Está tudo bem, graças a Deus, e vai continuar tudo bem. Ela vai retornar para Salvador, cumprir as obrigações que tem que cumprir com a Record, retornará para Salvador, e aqui a nossa família dará todo suporte que ela precisar", disse o ex-brother, no story seguinte, após conversar por ligação com a irmã.

A equipe da ex-peoa também respondeu a um comentário nas redes sociais e negou alguns possíveis acontecimentos com a jovem. "Ela continua sob cuidados da equipe médica, não está entubada, não sofreu infarto e não está grávida. Qualquer atualização será comunicada", escreveu a equipe.