BBB24: Matteus é recebido com maior linguiça do mundo em Alegrete

Assada no chão, a iguaria é conhecida como "a maior linguiça do mundo" .

Não foi só Davi que voltou para a cidade natal. O vice-campeão do BBB 24, Matteus Amaral , desembarcou em Alegrete (RS) e participou do corte de uma linguiça campeira de 63 metros feita especialmente para recebê-lo.

Davi é o 24º vencedor do BBB

O Big Brother Brasil viveu o fim da 24ª temporada na terça-feira, 16, com a vitória de Davi Brito. O baiano é o brother a receber o maior prêmio já pago na história do reality: R$2,92 milhões. Davi competiu nessa final ao lado de Matteus e Isabelle, sendo escolhido pelo público com 60,52% dos votos.

Pela primeira no programa, todos os ex-participantes viveram a final bem pertinho dos finalistas. Os 23 ex-brothers e ex-sisters assistiram de arquibancada, no jardim da casa, aos grandes marcos da temporada e ao anúncio do vencedor do prêmio milionário.