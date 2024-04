Enquete Paredão BBB 24 votação atualizada hoje, 11, quem sai?

Vote na enquete O POVO em quem você acha que deve sair no 20º Paredão do Big Brother Brasil 2024: Beatriz, Davi ou Isabelle? Crédito: Reprodução/Globoplay

O vigésimo Paredão do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) foi formado na noite desta terça-feira, 9 de abril (09/04). Com o ritmo acelerado do Modo Turbo, as três indicações foram direto para a berlinda e não houve Prova Bate-Volta. O voto é para sair, com o trio, Beatriz, Isabelle e Davi. Assim, o mais votado entre os três será eliminado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A eliminação acontece hoje, 11, logo após a novela Renascer. Confira a parcial do paredão da casa mais vigiada do Brasil.



Parcial Paredão BBB 24 - quem sai: Beatriz, Isabelle ou Davi?

Segundo a audiência do O POVO, quem deve sair é a participante Beatriz. Ela conta com 79,77% dos votos. Em segundo lugar está Davi, com 10,74%, enquanto Isabelle recebeu 9,49% dos votos até o momento. O paredão segue até a noite de hoje. O POVO vai fazer mais atualizações das enquetes e dos paredões até lá. Enquete Paredão BBB 24 - quem sai: Beatriz, Isabelle ou Davi? VOTE

