BBB 24: Estratégia de Lucas Henrique e punições para a casa marcam a madrugada

BBB 24: Lucas conversa com Giovanna sobre sua indicação ao paredão Crédito: Reprodução/Gshow

Com apenas seis participantes na casa, o BBB 24 chega próximo da final com grupos se articulando para mais um paredão. Beatriz coloca todos no “Tá Com Nada” e irrita Davi. Alane adivinha estratégia do líder Lucas Henrique e mais. Confira o que aconteceu na madrugada no BBB 24. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine BBB 24: Lucas e Giovanna combinam votos para o paredão

Lucas Henrique ganhou a prova da liderança pela quinta vez e poderá indicar alguém ao paredão nesta sexta-feira, 5. Como havia conversado com Giovanna, o plano é indicá-la para o grupo Fada votar entre si para decidir os outros que estarão na berlinda.