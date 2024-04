BBB 24: Apoio entre aliados e estratégias marcam saída de Fernanda

BBB 24: Matteus conversa com as aliadas Beatriz e Alane, que estão no paredão Crédito: Reprodução/Gshow

Na reta final do BBB 24, os confirmados têm que passar pelas dinâmicas do Modo Turbo. A madrugada desta segunda, 1º, teve prova do líder, novo paredão e conversas sobre os próximos passos do jogo. Aliados desabafaram e comentaram sobre voltar da berlinda, enquanto brother comentou atitudes dos rivais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Confira o que aconteceu no BBB 24.