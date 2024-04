BBB 24: veja divisão entre VIP e Xepa da líder Giovanna

Giovanna venceu a décima sexta Prova do Líder do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) na noite desse domingo, 31 de março (31/03). Com isso, ela levou a coroa da semana pela terceira vez, e pôde escolher seus acompanhantes no VIP.

A líder distribuiu duas pulseiras, cujos usuários terão acesso ao quarto do líder e mais opções de alimentos. Com isso, Giovanna também definiu quem está na Xepa esta semana

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

BBB 24: quem Giovanna levou para o VIP?

Pitel;

MC Bin Laden.

BBB 24: quem Giovanna deixou na Xepa?

Alane;



Beatriz;



Davi;

Lucas Henrique;



Isabelle;



Matteus.



Mais notícias do BBB 24