BBB 24: DR e mudanças de estratégias marcam saída de Raquele

Brothers reagem à saída de Raquele e explicam o que esperam do jogo. Davi e Isabelle discutem sua relação na casa do BBB 24

Em madrugada pós-eliminação no BBB 24, os brothers do grupo Gnomo refletiram sobre sua permanência no jogo, alegando que os últimos eliminados foram deste grupo. Enquanto isso, o quarto Fada aproveita um clima de tranquilidade. Davi e Isabelle também aproveitam para discutir as alianças deles no jogo.

Confira o que aconteceu na madrugada no BBB 24.

BBB 24: grupo Gnomo reflete sobre suas chances no programa

Após a saída de Raquele, o grupo Gnomo refletiu sobre suas chances no jogo e as estratégias para o próximo paredão.