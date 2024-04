BBB 24: Giovanna e aliados articulam votos durante a madrugada

O quarto Gnomo e o quarto Fada decidiram conversar com seus aliados para conseguirem indicar algum rival ao paredão com o voto da casa.

Em noite de Prova do Líder, que consagrou Giovanna como vencedora, os brothers aproveitaram para articular os votos para o próximo paredão. No domingo, 17, eles terão que escolher os três indicados e as conversas sobre os votos já começaram.

Pitel questiona quem será o nome comum do grupo, que agora está em maior quantidade no reality. Leidy responde que não votará em Bia. E Raquele cita que seu voto não será em Isabelle .

“Então, bora de Davi?”, questiona Pitel. Raquele e Leidy confirmam a escolha.



BBB 24: Bin Laden na mira da líder

Giovanna também se reuniu com aliados e Lucas sugeriu que ela colocasse um de seus aliados na Mira do Líder. Pitel logo citou o nome de Bin Laden e a líder concordou com as sugestões.

Ela também afirmou que seus principais alvos são Beatriz, Matteus e Alane.

Fernanda foi falar sobre a conversa com Bin Laden, e o brother questionou por que Lucas queria colocar o alvo nele, pois os dois são aliados.

“Esse bagulho foi um tiro nas costas. [...] Saber que seu parceiro levanta uma questão dessa, chega até a ser ridículo”, desabafou ele.



