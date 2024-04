BBB 24: Raquele ganha Poder Curinga e pode interferir no paredão

Sister deu o maior lance pelo Poder Curinga no jogo Perde e Ganha. Confira detalhes sobre o poder desta semana

Na manhã desta sexta-feira, 15, os brothers participaram da dinâmica Perde e Ganha no BBB 24. Nesse jogo de sorte, eles podem ganhar ou perder estalecas e ainda apostar no Poder Curinga com o saldo.

Raquele deu o maior lance, com 4.510 estalecas e conquistou o Poder Coringa desta semana.



BBB 24: Confira qual o poder Coringa desta semana



No próximo paredão, Raquele poderá interferir nas escolhas dos participantes. Isso porque a sister pode vetar a imunidade que o Anjo der para alguém na formação do paredão.