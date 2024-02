Enquete Paredão BBB 24: votação atualizada hoje, 27; quem sai?

Fernanda, Lucas e Rodriguinho estão no paredão do BBB 24; veja resultado parcial da votação atualizada da enquete de hoje (27/2)

O nono Paredão do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) foi formado na noite desse domingo, 25 de fevereiro. Desta vez, foram quatro indicações, com uma pessoa escapando na Prova Bate-Volta.

O voto na berlinda é para sair, com o trio: Fernanda, Lucas e Rodriguinho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A líder Beatriz tinha uma indicação. Ela colocou Rodriguinho no Paredão. A dupla do vencedor na Prova do Líder também poderia colocar uma pessoa na berlinda e Isabelle escolheu Lucas Henrique.