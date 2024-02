BBB 24: Xande de Pilares nega ter ignorado Beatriz em festa

O cantor Xande de Pilares rebateu comentários nas redes sociais sobre a atitude dele durante apresentação do último sábado, 24, no BBB 24. Para alguns internautas, o artista teria supostamente esnobado a participante Beatriz, líder da semana.

A jovem já afirmou ser fã do sambista no programa e ficou próxima de Xande no palco, mas o artista não pareceu prestar atenção. Neste domingo, 25, ele respondeu às suposições por meio de stories no Instagram.

“Só queria dar uma dica para vocês. Não deem importância para comentários de redes sociais. Tinha uma regra para ser seguida. Foi seguida”, explicou Pilares em referência à norma que artistas devem manter ao se apresentarem no reality show.