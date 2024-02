Bin Laden e Giovanna terminam namoro no BBB 24

Motivo do término pode ser atrito entre Bin Laden e Michel

Diante do espanto de Raquele, Giovanna disse que a iniciativa foi do ex-companheiro. "Bin acabou de falar que é melhor a gente parar."

Giovanna Lima e Bin Laden não estão mais namorando. A informação foi revelada pela sister nesse sábado, 24, durante conversa com Raquele Cardoso, quando as duas conversavam sozinhas na despensa da casa do Big Brother Brasil.

Após ser indagada sobre o motivo do brother romper o relacionamento, Giovanna disse que acredita ser pelo atual momento em que ele vive dentro do reality show.



No entanto, a recente briga entre Bin Laden e Michel pode estar por trás do término do relacionamento dos dois.



Na última semana, Bin e Michel tiveram uma briga aos gritos. Giovanna não tomou o partido do companheiro, que acabou não gostando do posicionamento dela.



No último sábado, 24, Giovanna comemorou a terceira vez que Michel ganhou a disputa do anjo, enquanto Bin Laden, que ficou em segundo lugar, estava triste, sentado no chão.



Bin Laden é um dos possíveis indicados ao paredão deste domingo, 25