BBB 24: Beatriz é acusada de agredir Lucas e internautas pedem expulsão

Internautas acusam Beatriz de agredir Lucas durante show no último sábado, 24. Público compara a atitude da vendedora com situações semelhantes de outras edições

A produção do programa não chamou a atenção de Beatriz quando o momento aconteceu. No entanto, o assunto repercutiu com a hashtag "Bia Expulsa" estando entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter).

A produção não se manifestou, mas o público questionou a atitude da vendedora. O brother, no entanto, não demonstrou nenhum incômodo em relação a atitude da sister, e até continuou cantando.

A festa de liderança de Beatriz no Big Brother Brasil (BBB) deste sábado, 24, gerou comentários nas redes sociais. A sister bateu algumas vezes no rosto de Lucas, aparentemente como uma brincadeira, enquanto ele acompanhava a performance de Joelma.

Internautas comparam a atitude de Beatriz com outras expulsões em edições anteriores. "A Hariany não foi expulsa do BBB 19 por uma brincadeira também?", comentou um usuário. "Ana Paula foi expulsa por muito menos" , escreveu outro.

Confira o que levou a expulsão de Ana Paula no BBB 16 em comparação com o a situação de Beatriz e Lucas:

Os tapas da @anapaularenault foram carinho perto dos que a do Brás enfiou na cara da Lucas!



BIA EXPULSA RAINHA DO NORTE NO BIGBROTHER #BBB24



pic.twitter.com/p2xeHkpzFT February 25, 2024

BBB 24: Beatriz irrita brothers na festa



Além do show de Joelma, os brothers também festejaram com a presença de Xande de Pilares, um dos artistas favoritos de Beatriz. A líder da semana ignorou as regras ao subir na escada que dava acesso ao palco durante o show.

Participantes tentaram retirá-la da escada a tempo, mas não conseguiram. Giovanna questionou o comportamento da vendedora após a situação.