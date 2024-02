BBB 24: veja dinâmica da semana e quando será o próximo Paredão

Dinâmica da semana de 23 a 27 de fevereiro no Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) Crédito: Divulgação/GShow

A Prova do Líder desta semana no Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) é de resistência, e a disputa entre os participantes do programa continua acontecendo. A dinâmica do reality para os próximos dias, no entanto, já foi revelada. BBB 24: dinâmica da semana Nessa quinta-feira, 22, começou a décima Prova do Líder. A disputa, de resistência, ainda está acontecendo.

Nesta sexta-feira, 23, haverá a escolha do líder: a prova desta semana é em dupla, mas apenas uma pessoa pode ocupar a posição. Durante a disputa, há um valor em dinheiro, que vai acumulando. Os ganhadores devem escolher, entre si, quem ficará com a quantia e quem levará a liderança.



Em seguida, quem ganhar a coroa da semana deve indicar quatro participantes que estão na sua mira. Na formação de paredão do domingo, 25, o líder terá que escolher uma destas quatro pessoas para a berlinda. No sábado ocorrerá a nova dinâmica "Perde e Ganha", que estreou na semana passada. Nela, os participantes podem conseguir mais estalecas — ou ter seu saldo reduzido — a depender da sorte.

Em seguida, o mercado do BBB será aberto, incluindo a venda do segundo Poder Curinga desta edição. Nesta semana, haverá o "Poder da Palavra" — que dá direito a indicar uma pessoa ao Paredão. Ainda no sábado ocorre a Prova do Anjo. Quem vencer estará imune às indicações do líder, da casa e de contragolpes, e poderá escolher mais uma pessoa para escapar deste Paredão. Domingo, 25 de fevereiro, terá formação de Paredão no Big Brother Brasil 2024 (BBB 24); resultado da berlinda sai na terça-feira, 27 Crédito: Divulgação/GShow O domingo terá a formação do Paredão. Serão quatro indicações — uma do líder, uma da dupla do líder na prova dessa quinta-feira, uma do Poder Curinga, e uma da casa. As três últimas disputam a Prova Bate-Volta, que salva um participante. Os outros três formam uma berlinda tripla.