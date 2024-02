BBB 24: Veja as reações e teorias com a eliminação de Deniziane

BBB 24: Deniziane foi aplaudida pelos brothers em sua saída. Crédito: Reprodução/Globo

A noite de eliminação rendeu grandes emoções para os participantes do BBB 24. Deniziane deixou a casa e os brothers tiveram reações diversas no momento do resultado do paredão. Confira como os confinados reagiram à saída da sister. BBB 24: Matteus pede perdão após eliminação de Deniziane Matteus, que teve um relacionamento com Deniziane no reality, foi às lágrimas quando Tadeu anunciou que a sister tinha sido eliminada. Ele se sentiu culpado e pediu perdão ajoelhado.

“Me desculpa, eu não quero ter interferido na sua história, pelo amor de Deus, me perdoa", disse ele chorando. A fisioterapeuta negou que Matteus a prejudicou no programa e pediu que o brother se levantasse. Ela aproveitou os últimos momentos para pedir desculpas a Davi e a Isabelle. Já Pitel e Fernanda comemoraram a permanência da confeiteira na casa. BBB 24: Sisters ficam surpresas com o resultado do paredão Leidy Elin e até Fernanda, que estava no paredão, se surpreenderam com o resultado. As duas estavam na expectativa de um resultado diferente. Raquele, que indicou Deniziane à berlinda, não esboçou reação ao descobrir a eliminação da sister. Para os outros participantes, isso significa que a líder está sendo bem recebida pelo público. BBB 24: Leidy e Fernanda teorizam sobre o motivo da saída de Deniziane Após uma eliminação, é comum que os brothers reflitam sobre os motivos do resultado. A possibilidade de um paredão falso foi apontada mais de uma vez, por Leidy e Fernanda.