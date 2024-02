BBB 24: Brothers destroem lembranças familiares no Sincerão

BBB 24: Pitel tritura carta da família de Alana durante o Sincerão Crédito: Reprodução/Gshow

A dinâmica do Sincerão de ontem emocionou bastante os participantes do BBB 24 — e os espectadores aqui fora da casa mais vigiada do Brasil. Os emparedados Deniziane, Fernanda e Matteus, a líder Raquele e o anjo Michel participaram da dinâmica, o que rendeu choro e brigas durante a madrugada. Eles precisaram escolher uma carta da família de um dos participantes que estava na casa para colocar no triturador e destruir. Quem não tivesse sua carta destruída ganharia o direito de ficar com a lembrança até deixar o programa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Enquete Paredão BBB 24: votação atualizada hoje, 20; quem sai?



Confira o que aconteceu na madrugada no BBB 24. BBB 24: Alane chora após Raquele destruir a carta de sua família Alane foi a primeira a ter a carta da família destruída na dinâmica. Raquele ainda justificou a escolha: “Eu vou destruir a cartinha da Alane pelas mesmas questões que eu dei o alvo para ela também. A gente não joga junto, a gente não tem afinidade nenhuma aqui dentro. Se essa carta for ter que ficar com alguém aqui até o final, eu quero que fique com alguém que está do meu lado para dar mais força para essa pessoa", declarou. A cena fez Alane cair no choro. "Que maldade! Eu prefiro estar no Paredão, cara", desabafa a sister. BBB 24: Michel triturou a carta de Bin Laden e Beatriz O professor de geografia Michel resolveu atacar seus dois adversários no jogo, Bin Laden e Beatriz, e destruiu a carta da família que eles receberiam. Para o primeiro, o brother justificou afirmando que o funkeiro já errou muito na casa, mas não reconhece. “Um dia, tentei conversar com ele, ele veio com uma ignorância”, completou Michel.

Play

Sobre a carta de Beatriz, ele usou como razão o fato de ela já ter votado nele nas formações do paredão. BBB 24: Brothers escolheram triturar cartas dos adversários Seguindo o exemplo dos dois primeiros, Deniziane, Matteus e Fernanda também escolheram seus adversários na dinâmica. A fisioterapeuta escolheu as cartas de Giovanna e Isabelle. Já Fernanda escolheu Lucas Henrique e Leidy Elin. Por fim, Matteus triturou as cartas de Pitel e Yasmin.