BBB 24: Nizam afirma contato com família de Yasmin Brunet

O ex-participante Nizam se pronunciou em sua rede social na segunda-feira, 19, após comentários do brother e companheiros no quarto do Líder sobre o corpo de Yasmin Brunet repercutirem mais uma vez no Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) de forma negativa.

“Eu estive com a família da Yasmin Brunet e está tudo bem. Eu falei com eles e realmente está tudo bem”, declarou Nizam por meio do recurso Stories no Instagram. O executivo de contas ainda adicionou interesse em se retratar com a sister fora do reality show.

“Quando ela sair da casa, eu vou conversar com a Yasmin. É com ela que eu tenho que conversar. É isso. Valeu, galera”, disse.