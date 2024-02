BBB 24: prova do líder é de resistência; veja quem ainda está na disputa

A oitava Prova do Líder do BBB 24 começou na madrugada desta sexta-feira, 9, com 17 participantes. Depois de sete horas de prova, seguem na disputa Alane, Beatriz e Lucas Henrique.

Todos os brothers puderam disputar a prova, exceto Giovanna, que se recupera de uma fratura na perna.

BBB 24: Quem foi o último eliminado da Prova do Líder

Deniziane foi a última participante a ser eliminada na Prova do Líder. A sister não conseguiu "entregar o pacote" antes do cronômetro terminar.