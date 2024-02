BBB 24: De briga a selinho, confira o que rolou na madrugada de hoje (1)

Noite de festa teve brigas, acusações e até selinho entre dois participantes. Confira o que rolou na madrugada no BBB 24

As quartas-feiras são dia de festa no BBB 24, mas na madrugada de ontem os brothers estavam um pouco mais tensos. Apesar de as comemorações terem sido animadas por Glória Grover e Xanddy Harmonia, o ponto alto foi a briga entre Davi, Bin Laden e Lucas.

Confira o que aconteceu na madrugada no BBB 24.



BBB 24: Festa tem briga entre Davi, Bin Laden e Lucas

A discussão começou quando Davi chamou Lucas de fofoqueiro. Os dois seguiram na discussão e Lucas admitiu que não gosta do motorista de aplicativo.