BBB 24: pós paredão, brothers discutem sobre quartos e novas alianças

Confinados resolveram analisar suas estratégias após a eliminação de Luigi. Casa comenta que os participantes do quarto gnomo estão saindo nos paredões. Confira o que aconteceu na madrugada no BBB 24

Mc Bin Laden tem ficado incomodado com as eliminações de seus aliados. Depois da saída de Luigi, o brother analisou os motivos em conversa com Rodriguinho e Lucas .

Após a noite de eliminação, os brothers do BBB 24 ficam pensativos sobre as estratégias de jogo. As discussões foram desde os motivos para eliminação de Luigi até a relação entre os participantes que saíram e os quartos da casa. E ainda teve participante escolhendo um novo grupo de aliados.

Os brothers seguem tentando mudar a divisão dos quartos na casa. O motivo da vez seriam as últimas eliminações , em que saíram, principalmente, pessoas do Quarto Gnomo.

O funkeiro acredita que suas ações prejudicaram Luigi no jogo, mas Rodriguinho e Lucas concordaram que o brother foi eliminado por “não se mostrar no jogo”.

"Ela vai vir e semana que vem ela está fora", brincou o músico. "Aí a gente entende que é o poder do quarto", afirmou a modelo.



BBB 24: Rodriguinho e Bin Laden definem novas estratégias

Bin Laden usou as laranjas do VIP para montar uma nova estratégia no programa. Juninho disse que “é complicado” entender o jogo do funkeiro.

Já Rodriguinho escolheu um novo alvo no programa: Beatriz. "Você fica com esse bagulho de Brasil, é chato. No sei o que o Brasil está achando, eu acho chato. Tem que ser assim", disse ele, imaginando um possível embate com a vendedora.