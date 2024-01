Vocalista do Jeito Moleque viraliza ao errar letra de Backstreet Boys

Viralizou nas redes sociais nesta quinta, 25, a participação do grupo Jeito Moleque no Encontro com Patrícia Poeta. Isso porque o vocalista, Gui Albuquerque, executou de maneira diferente um trecho da música I Want It That Way, dos Backstreet Boys. A pronúncia errada da canção em inglês virou um dos assuntos mais comentados na internet.

Logo quando terminou sua apresentação e sabendo que poderia virar meme, disparou: "Esse é o inglês do centro", debochou ele de si próprio. E em seguida pediu ajuda a um professor.

"Tem turnê internacional aí! Professor de inglês, por favor, me atenda. Preciso de um professor de inglês, please! Vamos ficar um mês nessa turnê na Europa, depois Canadá, depois Estados Unidos", declarou.