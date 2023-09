Dado Dolabella nega crise com Wanessa e rebate críticos: ‘Chatos'

Com casa localizada em um condomínio fechado em São Paulo, os moradores do local comentaram que o ator havia se “distanciado” de Wanessa e não aparecia mais no condomínio. A informação sobre a “crise” foi revelada pela jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

“Você quer checar por que vizinhos falam sobre a vida alheia? Acho que é porque a vida deles deve ser muito chata”, comenta o artista.



Wanessa Camargo e Dado Dolabella são fotografados em passeio no RJ

Wanessa Camargo e Dado Dolabella foram vistos aproveitando o tempo livre em um passeio romântico, na lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro.

O casal estava acompanhado de um dos filhos da cantora, fruto do relacionamento com Marcus Buaiz, com quem ela tem José Marcus, 11 anos, e João Francisco, de oito.

Desde que reataram o namoro, Wanessa e Dado Dolabella são vistos juntos em diferentes eventos.