IPVA: o que acontece quando não é pago?

Os valores para pagamento devem ser consultados pelo aplicativo "Meu IPVA" Crédito: FÁBIO LIMA

Janeiro é o mês comum de pagamento de vários impostos, incluindo o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para os proprietários de automóveis. Realizar o pagamento no prazo é fundamental, qualquer atraso pode resultar em multas e complicações, nome sujo e até a apreensão do veículo. O pagamento imposto permite a circulação dos veículos sem impedimentos. Mas o que acontece em caso de atraso ou da falta do pagamento? Confira a seguir as consequências quando o pagamento não é efetuado. Não paguei o IPVA, e agora?

De acordo com a legislação, quem não quitar o imposto receberá uma notificação de não pagamento. Isso ocorre após o fim do prazo de parcelamento e a falta de pagamento do IPVA acarreta bloqueio do licenciamento do veículo.



