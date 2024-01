BBB 24: MC Bin Laden processou criadores do jogo Fifa por uso de dança

A coreografia de 'Tá Tranquilo, Tá Favorável' foi criada em 2015 com um sucesso em 2016. Ela foi utilizada no Fifa sem autorização, segundo MC Bin Laden

O cantor MC Bin Laden, membro do camarote no Big Brother Brasil 2024 (BBB 24), já processou a Eletronic Arts - EA Sports - por uso indevido da coreografia de "Tá tranquilo, tá favorável", hit no ano de 2016, no jogo Fifa.

O cantor revelou no podcast do G1 que processou a detentora do jogo e pediu R$ 120 mil de indenização. Seriam R$ 60 mil por danos morais e R$ 60 mil por danos materiais devido ao uso da dança sem autorização do criador. Desde a repercussão da entrevista, ainda não houve atualizações sobre o caso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp