EA Sports FC 24: veja preço, versões e tudo sobre o novo Fifa

Presente no EA Sports FC 24, Marta está no jogo com 84 de pontuação geral Crédito: Reprodução/ Twitter @EASPORTSFC

O jogo de esporte mais popular do mundo está próximo de ser lançado ao grande público, com um novo nome: o EA Sports FC, ,anteriormente conhecido como Fifa. O lançamento mundial será no dia 29 de setembro e contará com diversas novidades, sendo a principal a inclusão de mulheres no principal modo online, o Ultimate Team. Jogo contará ainda com modo carreira (jogador e técnico) e (Pro) Clubs.

EA Sports FC 24: mudança de nome A Electronic Arts não conseguiu manter o nome Fifa em contrato com a entidade máxima do futebol e acabou não renovando os direitos do nome. Representantes da EA afirmaram que o impasse ocorreu devido ao valor da negociação. Desde 1993, havia um acordo entre ambas as partes para o uso da marca Fifa nos jogos, com 30 jogos lançados, além de sete versões comemorativas da Copa do Mundo (1998-2022). A mudança de nome é algo que se tornou comum para os fãs de jogos de futebol. O principal concorrente do EA FC, o eFootball, anteriormente era conhecido como Pro Evolution Soccer ou PES. EA Sports FC 24: novidades Pela primeira vez, um jogo de futebol trará uma atleta feminina na capa: Sam Kerr, atleta australiana que joga pelo Chelsea. A jogadora estará presente na edição Standard e Ultimate na Austrália. Uma seleção de craques mundiais e estrelas do passado estamparão a capa mundial do jogo. Mas a novidade que mais repercutiu foi a inclusão das mulheres no Ultimate Team (principal modo online do jogo). Além de ter mulheres presentes nesse modo, elas ainda poderão figurar em times junto com homens. Dessa forma, será possível juntar Marta ao lado de Neymar, ou a estrela americana Rapinoe ao lado de Lionel Messi.