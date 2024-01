Virgínia e Zé Felipe deixam cruzeiro do Neymar: ‘Misericórdia’

Iniciado no dia 26 de dezembro, o cruzeiro de Neymar conta com a presença de diversa celebridades da internet

No fim da tarde de quarta-feira, 27, Virgínia atualizou os seguidores sobre o “perrengue chique”: “A gente estava na piscina e recebemos a notícia que não dá pra sair amanhã. Ou sai agora às 17 horas ou só sai dia 29. Descemos correndo para arrumar as coisas”.

“Decidimos ficar até dia 29. Só que não temos mais roupa nenhuma. Misericórdia, Deus !”, reclamou Virgínia em publicação nas redes. A empresária embarcou junto com o marido Zé Felipe, no dia 26, mas devido a problemas pessoais, tentaram sair antes do fim do passeio , marcado para sexta-feira, 29.

A primeira edição do cruzeiro de luxo “Ney em alto mar” está dando o que falar. Desde influencers fingindo estarem a bordo a celebridades das mais diversas áreas, o navio temático organizado por Neymar Jr. já teve desistências.

Após “sumir” das redes sociais por algumas horas, a futura apresentadora do SBT revelou que já estava em Goiânia e compartilhou imagens com a família e as filhas Maria Alice e Maria Flor: “Chegamos, graças a Deus.”.

Virgínia é contratada pelo SBT e irá apresentar programa em 2024

“Sou a mais nova contratada do SBT! Pensa numa pessoa que está feliz, eu mesma! Este sempre foi meu sonho, agora foco e trabalho dobrado para fazer a melhor entrega. Até porque já estou me sentindo muito em casa", detalhou.

Para levar os seus mais de 44 milhões de seguidores no Instagram para a televisão aberta, Virginia deseja ter um programa tranquilo. “Eu quero que seja algo leve, que eu entre no jogo, que participe dos desafios, que tenha música para eu dançar, para eu me divertir.", afirmou.

A blogueira já fez um ensaio como apresentadora na emissora de Silvio Santos. Ela participou ao lado do marido Zé Felipe e das duas filhas do casal Maria Alice, 2, e Maria Flor, 1, do Teleton deste ano.



