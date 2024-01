Camila Loures termina namoro e tem nome cotado para o BBB 24

Camila Loures já teve seu nome especulado para outras edições do reality show da Globo, mas nunca participou do Big Brother Brasil (BBB)

Na última quarta-feira, 27, a influencer Camila Loures usou as redes sociais para anunciar o fim do seu namoro com Lucas Rodolffo, juntos desde junho deste ano.

A youtuber, que foi pedida em namoro no México com uma aliança de R$ 18 mil, revelou que o término aconteceu sem brigas e a amizade permanece mesmo após o fim do romance. A novidade levantou hipóteses de uma possível ida para o Big Brother Brasil 202 (BBB 24).

“Eu e Lucas não estamos mais juntos. Amo ele e tudo que vivemos. Aprendi muito com nosso relacionamento e tenho certeza que ele também. Conversamos e decidimos por isso, sem briga, sem raiva, conscientes e com o pé no chão”, contou.