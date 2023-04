Quem saiu do BBB 23? Black é o 14ª eliminado do programa

Brother disputou o paredão com Aline Wirley e Amanda Meirelles, sendo eliminado com 48,79% dos votos

Cezar Black foi o 14ª eliminado do Big Brother Brasil 23 (BBB 23), em paredão realizado nesta quinta-feira, 13. Enfermeiro teve 48,79 % dos votos, enquanto seus adversários tiveram: Aline Wirley (45,74%) e Amanda Meirelles ( 5% ).

"É um cara rodeado de amigos (...) No entanto, qual foi a maior queixa do Black? Que nunca foi prioridade de ninguém, sempre se sentiu sozinho", disse o apresentador Tadeu Schmidt sobre o brother, durante discurso de eliminação.

O baiano de jeito extrovertido e sorridente entrou no programa como integrante do grupo pipoca. Durante sua passagem pelo game, o brother ficou conhecido pelo gosto inusitado por perucas e pelo cachorro Rocco, seu pug de 10 anos que o fazia chorar de saudades no confinamento.

Enquanto jogador, Black protagonizou uma disputa divertida contra o também participante Ricardo, conhecido como Alface. Além disso, baiano esteve no centro de embates que repercutiram nas redes sociais e, mesmo afirmando se sentir sozinho, conquistou o público e a amizade de alguns participantes.

Já do lado de fora, o enfermeiro pode se deparar com um outro tipo de impasse. Isso porque, durante sua passagem no programa, o site Metrópoles divulgou que o hospital no qual Black trabalhava está o acusando de ter abandonado o emprego para ir ao BBB 23. Nas redes sociais, contudo, a assessoria dele negou que ele tenha feito isso.

Cezar no Mais Você: brother toma café com Ana Maria Braga

Cezar participa do décimo segundo café da manhã com o eliminado, que acontece na manhã desta sexta-feira, 13, no programa matinal Mais Você. Como é de costume, o recém-eliminado do Big Brother Brasil comparece aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para participar na atração.

Modo acelerado



Após a saída de Cezar, sete participantes seguem na disputa pelo prêmio. Nesta semana o programa está vivendo o Modo Acelerado, onde três paredões foram formados durante o período. Esse é o último deles.

A final do BBB 23 acontece na terça-feira, 25 de abril (25/04) e terá três participantes. Tradicionalmente, a semifinal do BBB, com o resultado do último paredão, ocorre no domingo antes da final.

Pode-se esperar que o BBB 23 siga em ritmo mais intenso mesmo após a primeira semana do Modo Acelerado. No entanto, os Paredões acontecerão com frequência um pouco menor nos dias seguintes.

