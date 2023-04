Piso da Enfermagem: projeto de lei é apresentado e votação é adiada para próxima semana

O presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), decidiu adiar a sessão conjunta entre deputados e senadores no Congresso Nacional que votaria o Piso Nacional da Enfermagem, desta terça-feira, 18, para quarta-feira da próxima semana, 26. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assina o Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) às 17h30min desta terça-feira.

Mais informações ao vivo:

Parlamentares solicitaram o adiamento da sessão alegando que o Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN), de autoria do deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), ainda seria enviado pelo presidente Lula e não daria tempo de tratá-la durante a sessão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mauro ainda afirmou que tem trabalhado para a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) receber e votar a pauta do Piso da Enfermagem no dia 25 de abril, dia anterior à nova data da sessão conjunta no Congresso.

Sobre o assunto Piso da Enfermagem: governo envia nesta terça ao Congresso projeto que garante pagamento

Piso da Enfermagem: reajuste deve ser concedido em maio após regulamentação no Congresso

Oposição ao Governo Lula tenta criar CPMI para investigar facções criminosas

Oposição se antecipa à CPMI e convoca ministros para investigar atos golpistas

Segundo o deputado, o Congresso passou por uma “confusão” nesta terça-feira, 18, por conta da CPMI do dia 8 de janeiro, que teria seu requerimento lido também durante a sessão conjunta. Parlamentares da base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiram convencer o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) a adiar a leitura.

Os deputados Zeca Dirceu (PT-PR), líder da Federação Brasil da Esperança (PT PCdoB PV) na Câmara; Antônio Brito (PSD-BA), líder do PSD; Isnaldo Bulhões (MDB), Fabio Macedo (PODE-MA) líder do PODEMOS; Hugo Motta (Republicanos- PB), líder do Republicanos; e Felipe Carreras (PSB-PE) líder do PSB; assinaram o pedido para adiar a sessão desta terça-feira, 18.

A CPMI tem a autoria do deputado André Fernandes (PL-CE). Segundo ele, a petição para criação da Comissão contabiliza o apoio de 192 deputados e 37 senadores e os parlamentares da base de Lula querem mais tempo para alguns parlamentares recuarem em relação a petição.



Sobre o assunto Caso Marielle: STJ julga se familiares podem acessar investigação sobre mandantes

Cármen Lúcia será relatora de denúncia da PGR contra Moro por calulinar Gilmar

Após derrota de Marina, cúpula cearense da Rede defende "unificação do partido"

Janones já chamou Gilmar de "canalha" e o acusou de favorecer um "amigo pessoal"

Tags