O POVO News: Lula assina projeto de lei para pagar Piso da Enfermagem

O programa O POVO News realiza nesta terça-feira, 18, sua 73ª edição. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta a assinatura do Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para pagar o piso salarial da enfermagem. O texto foi encaminhado ao Congresso Nacional e deve ser votado em regime de urgência.

O novo piso deve garantir que enfermeiros recebam no mínimo R$ 4.750. Técnicos de enfermagem receberiam a partir de R$ 3.325, enquanto auxiliares e parteiras receberiam R$ 2.375. A regra vale para o setor público, entidades filantrópicas e todos os prestadores de serviço que possuem no mínimo 60% de pacientes do SUS.

Veja mais informações ao vivo:

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza. Estarão presentes os deputados Flávio Nogueira (PT) e o senador Izalci Lucas (PSDB-DF)

O programa traz ainda os detalhes da prisão do prefeito de Pacatuba, Carlomano Marques (MDB), e de oito secretários municipais, acusados de irregularidade em contratação de empresas. No total, foram cumpridos 23 mandados de prisão, decretados na operação Polímata, realizada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da Procuradoria de Justiça de Crimes contra a Administração Pública (Procap), com apoio da Polícia Civil.

Entre os demais temas a serem comentados está o encontro de Lula com governadores e prefeitos para debater violência nas escola; o adiamento para a leitura do requerimento apresentado por parlamentares da oposição para criar uma CPI mista a fim de investigar as invasões terroristas de 8 de janeiro e os membros do PL presos em nova fase da Operação Lesa Pátria.

