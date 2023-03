BBB 23: Tina e Key Alves batem boca após discussão sobre racismo religioso

O clima esquentou na tarde dessa quarta-feira, 22, na Casa do Reencontro do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) após uma discussão entre Tina e Key Alves. A briga iniciou-se quando a jogadora de vôlei foi tirar satisfação com Fred Nicácio por ele ter falado que a processaria pelo caso de racismo religioso dentro da casa, em frente às câmeras, ao invés de falar disso fora do reality.

Tina dormia enquanto Key questionava Fred Nicácio, porém, ela acordou, começou a prestar atenção e deu a sua opinião. Key, no entanto, a chamou de "garota" e falou para ela continuar dormindo.

A angolana rebateu a atleta. Em meio a confusão, Gustavo começou a chamar Tina de “garotinha” e lhe comparou com uma criança, o que a deixou ainda mais irritada.

"Sabe quantos anos minhas filhas têm? 7 e 4 anos. Quando vocês tiverem a minha experiência de vida, vocês vão saber. Tina, 4 letras, T-I-N-A, o meu nome. Não sabiam? Aprenderam agora", disse a participante.

Larissa também entrou na discussão e bateu boca com a atleta. "Você é falsa! Você falava mal de todo mundo que andava contigo. Isso é o que todo mundo pensa, você se faz de doida. Você me chamou de cachorra, falou que eu dava em cima do Gustavo. Você inventa coisa da sua cabeça e acredita na sua própria mentira, e todo mundo viu isso, até no México", disse.

Depois da discussão, Key, Gustavo e Amanda debocharam da situação. “Quem sai do sério e sobe numa mesa de sinuca? 29 anos, dois filhos, e daí? Só porque eu sou branca não passei maus bocados na minha vida?”, comentou a atleta.

