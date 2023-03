Atores de ‘Curtindo a Vida Adoidado’ se reencontram após 37 anos

Os atores Matthew Broderick e Alan Ruck tiveram um reencontro que emocionou os fãs que assistiram a dupla no filme “Curtindo a Vida Adoidado", um clássico dos anos 1980. A reunião aconteceu na segunda-feira, 20, durante o evento de lançamento da quarta e última temporada de “Sucession”, em Nova York.

Na série vencedora de quatro estatuetas no Emmy de 2022, Alan Ruck interpreta Connor Roy. No longa-metragem que estreou nos cinemas em 1986, Alan é Cameron Frye, o melhor amigo do icônico Ferris Butler, vivido por Matthew Broderick.

O reencontro dos atores foi registrado em um vídeo publicado no TikTok da HBO Max. Nos comentários da postagem, fãs de diversas idades ficaram animados com a reunião dos atores de “Curtindo a Vida Adoidado”. “Ferris e Cameron finalmente reunidos!!”, escreveu um seguidor, “Por que eu estou chorando?”, questionou outro emocionado.



