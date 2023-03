Gratuito: curso aborda criação de personagens para o audiovisual

Com formato híbrido, curso Visualidades Narrativas traz aulas para criação de personagens no audiovisual. Inscrições gratuitas

Com inscrições gratuitas, o curso Visualidades Narrativas tem início na próxima quarta-feira, 29 de março. Com foco em uma formação interdisciplinar sobre a criação de personagens, para autores do audiovisual ou interessados no geral, que utilizam do texto e da imagem para contar histórias, o percurso será em formato híbrido, com duração de oito meses.

“Apesar do ato de desenhar, rabiscar e planejar fazer parte do curso, esse fazer vai ser visto como uma ferramenta metodológica e não como uma técnica que todos devem executar da mesma forma. Nem todo mundo tem que saber pintar ou desenhar, por exemplo. Vamos encontrar formas de pensar a cor, a linha, o ponto, o plano, a silhueta, a composição de uma forma que faça sentido para cada um”, explica Saulo Tiago, 32, idealizador do curso.

A atividade tem como intuito pensar e experimentar a criação da imagem e o desenvolvimento da escrita para personagens em uma mesma formação, sob múltiplas óticas, procedimentos e metodologias. O percurso é composto por diferentes professores, que são ficcionistas, documentaristas, roteiristas, animadores, pesquisadores e artistas visuais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Formato do curso

O projeto será em formato híbrido, com aulas presenciais e remotas, sendo dividido em três momentos semanais.

As aulas de imagem, nas quais, através da exploração de referências do audiovisual, do cinema de animação e das artes visuais, irão abordar as estruturas imagéticas dos personagens presentes em diversas linguagens, suas diferenças e semelhanças.

As aulas de escrita, que estudará as formas de criação a partir do texto. Técnicas e procedimentos de escrita e de roteiro, utilizando referências de diversos autores, para construir narrativas próprias.

E os laboratórios, que terão professores convidados mensalmente. São roteiristas, diretores, animadores, artistas e pesquisadores, atuantes em diferentes abordagens, que vão compartilhar suas pesquisas e processos de criação em torno do tema do curso, e orientar oficinas de experimentações.

As aulas acontecerão nas segundas, de forma remota, e nas quartas e sextas, de forma presencial, de 9h às 12 horas. As aulas presenciais serão no Centro de Humanidades da Uece (Campus Fátima).

A formação tem duração total de oito meses, sendo um módulo por mês. Os alunos que não puderem participar da formação completa poderão se inscrever em módulos pontuais, mas as vagas são prioritariamente destinadas a quem optar pelo percurso completo.

A inscrição acontece de forma online, através do formulário disponibilizado no Instagram @visualidades.narrativas. 75% das vagas são destinadas a alunos que concluíram o ensino médio em escolas públicas, pessoas negras, trans, e que possuam deficiência auditiva. O curso conta com tradução em libras.

Curso Visualidades Narrativas

Quando: 29 de março a final de novembro, nas segundas, quartas e sextas, de 9h às 12 horas

Onde: formato híbrido. Aulas presenciais no Centro de Humanidades da Uece - Campus Fátima (Av. Luciano Carneiro, 345 - Bairro de Fátima)

Link para inscrições

Mais informações: @visualidades.narrativas

Sobre o assunto Cearense Verónica Valenttino ganha Prêmio Shell de Melhor Atriz

Gratuito: MIS inaugura instalação imersiva com realidade virtual

Coldplay: fã morre e amigas se unem para pedir homenagem à banda

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui





Tags