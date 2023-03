BBB 23: Sarah passa mal na festa do líder e pede ajuda médica

Na madrugada desta quinta-feira, 23, no BBB 23, Sarah Aline passou mal durante a festa da líder Bruna Griphao. A sister saiu da festa e foi ao confessionário pedir ajuda médica.

"Oi gente. Eu acho que é ansiedade, mas eu tô com muita dor no peito, queria ver se dava para medir minha pressão, alguma coisa do tipo", disse ela. Sarah deixou o confessionário e avisou aos colegas que estava melhor, sem muitos detalhes.

Na quarta-feira, 22, a sister já havia passado mal ao ver os eliminados na Casa do Reencontro, que segue com Larissa, Key Alves, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian, Paula, Tina, Gabriel Fop e Marília. Vale lembrar que os dois mais votados entram novamente na casa do Big Brother Brasil nesta quinta, 23.

