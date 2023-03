BBB 23: Imagens da Casa do Reencontro vazam e sisters descobrem

A noite desta quarta-feira, 22, no Big Brother Brasil 2023 começou agitada. As câmeras da Casa do Reencontro vazaram e os confinados descobriram que ex-participantes do BBB 23 estão reunidos novamente.

Bruna Griphao e Amanda viram os eliminados no telão e comentaram sobre a possibilidade de retornarem para o programa. “Talvez seja uma repescagem para eles virem pra cá, já que saíram dois. Vai ter uma repescagem”, comentou Amanda.

Já Bruna questionou o retorno, por acreditar que eles vão ter mais benefícios do que que estão confinados desde o início do programa: “Se eles voltarem pro jogo é muita vantagem!”.

Repescagem do BBB 23: quem está participando?

Na "Casa do Reencontro" estão todos os ex-participantes do BBB 23 que saíram em Paredões. Larissa, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian, Paula, Tina, Gabriel Tavares, Marília e Key foram confinados no local.

Participantes que saíram do BBB 23 por outros motivos não estão na Repescagem. Bruno Gaga, que apertou o botão da desistência, portanto, não terá chance de voltar ao programa.

MC Guimê e Cara de Sapato, que saíram na quinta-feira, 16, também ficaram de fora da Repescagem. Eles foram expulsos do BBB 23 após acusações de assédio sexual. Fred "Desimpedidos", eliminado no décimo paredão, optou por não participar da repescagem.



