O ex-BBB conversou com a amiga, a modelo Tina Calamba, sobre sua permanência no Reencontro do reality. Fred foi vítima de intolerância religiosa no programa

Na Casa do Reencontro do BBB, Fred Nicácio desabafou com a colega Tina sobre sua estadia no BBB e sua expectativa de quando sairá do programa novamente. O médico falou sobre sua vivência dentro da casa e afirmou que não passará muito tempo.

A modelo angolana foi quem puxou o assunto. Durante a conversa, perguntou ao ex-brother sobre quanto tempo ele acreditava que passariam ali. Em resposta, Fred disse esperar que "bem pouco": "Quero ir embora pra minha casa".

O reencontro com alguns dos antigos companheiros de reality pareceu não agradar muito ao médico, que relembrou momentos de intolerância religiosa sofridos durante sua estadia na casa do BBB 23.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Fred Nicácio: "48 horas sem ver a luz do sol. Não tem pra onde correr. Ficar do lado desses racistas. Dormir do lado desses racistas. Olhar pra cara desses racistas" #BBB23 pic.twitter.com/nRoV5MzB9A — Splash UOL (@Splash_UOL) March 22, 2023

"Ficar do lado desses racistas, dormir do lado desses racistas, olhar na cara desses racistas. Ainda bem que minha cara não disfarça", afirmou Fred. Pouco antes de ser eliminado, o brother foi vítima de intolerância à sua religião, o culto de Ifá, uma filosofia religiosa derivada dos costumes iorubás.

Ao sair do programa, Fred pôde rever a cena e ouvir os comentários de Key Alves, Gustavo e Cristian, que expressaram "medo" e se sentiram intimidados pela prática religiosa de Fred, que reza de uma forma diferente. No Bate-Papo do BBB, após a eliminação, o médico comentou:

"Isso não é interpretação equivocada, é julgamento, intolerância religiosa. Isso é muito grave. (...) Isso mata pessoas no Brasil inteiro. Isso destrói fé e aniquila pessoas. Isso é muito sério. Isso machuca a gente", explicou, comovido.

Sobre o assunto Enquete BBB 23: quem deve voltar na Repescagem? Escolha!

Quem saiu do BBB 23? Fred é décimo eliminado e recusa repescagem

BBB 23: Bruna Griphao é processada por racismo: 'urubu de luto'

Enquete Uol BBB 23: votação paredão atualizada; quem sai hoje, 21

Tags