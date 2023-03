O POVO News discute expulsões de MC Guimê e Cara do Sapato do BBB 23

A edição traz novas informações sobre o deslizamento de terra no município de Aratuba, no Ceará que deixou duas crianças e uma mulher de 21 anos mortas, além de três feridos

O programa O POVO News realiza nesta sexta-feira, 17, sua 53ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, discute a eliminação do cantor Mc Guimê e o lutador Cara de Sapato foram do Big Brother Brasil 23 (BBB 23), nesta quinta-feira, 16. Ambos são acusados de assediarem Dania Mendez, intercambista de reality mexicano que está na casa nesta semana.





Novas informações ao vivo:

Além disso, a edição comenta os desdobramentos do deslizamento de terra no município de Aratuba, no Ceará que deixou duas crianças e uma mulher de 21 anos mortas, além de três feridos. Nesta sexta, o governador Elmano de Freitas (PT) criou um grupo de trabalho para discutir o tema e ajudar as famílias das vítimas.

A edição também traz as informações de Brasília, com o correspondente do O POVO, João Paulo Biage, sobre a reunião das secretários de educação em Brasília para discutir o Novo Ensino Médio e os detalhes da proposta do novo arcabouço fiscal, apresentando pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: No YouTube do O POVO

