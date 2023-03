BBB 23: Fred e Marvilla abrem mala de Dania escondidos. Farsante?

Fred Desimpedidos diz não acreditar em Dania; a influencer mexicana veio do intercâmbio entre as casas do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) e La Casa de los Famosos, do México

A mexicana Dania Mendez recém chegou no Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) e já está gerando dúvidas entre os participantes da casa.

Indignados com a “boa aparência” da sister latina após passar horas em um voo que veio diretamente do México, os participantes compartilharam os pensamentos sobre a nova integrante do BBB 23.

“Ela não passou 10 horas viajando”, disse Gabriel Santana. Sarah Alinne detalhou as contradições ditas por Dania: “Ela já se confundiu muito falando de data que tava lá, quanto tempo tava lá.”.

Na casa, Bruna Griphao comenta que a influencer talvez seja uma atriz contratada para enganar os brasileiros. “Eu acho que ela é realmente latina, mas eu acho que ela é uma atriz. Eu acho que ela não veio de lá não, a unha do pé tá perfeita!”, explicou a atriz.

Sem confiar no que a mexicana contou, Fred Desimpedidos e Marvilla mexeram na mala de Dania para encontrar algo que possa confirmar as suspeitas dos brasileiros. Sem encontrar itens duvidosos, o youtuber e a cantora seguiram apenas com as suposições.

Fred e Marvvila foram até o quarto mexer na mochila da Dania escondidos. #BBB23 pic.twitter.com/rFmqeFB8AK — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 15, 2023

Ainda desconfiado, Fred comentou sobre o fato da influencer não ter “pedido ajuda” com o Português. “Quando você chega em um lugar que tem alguém que fala a sua língua, você vai pedir ajuda pra ela... Até então ela tava c*gando pra mim”, disse o comentarista.

Fluente em espanhol, o confinado também diz não acreditar que Dania seja do México: “Não tem como! Eu já fui lá, tá ligado? Ela deve ser brasileira e ter família mexicana.”.

