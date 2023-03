BBB 23 já acumula mais de R$ 562 mil em prêmios; veja quem ganhou

Com metade do tempo de BBB 23 decorrido, o reality show já acumula mais de R$ 500 mil em prêmios atribuídos aos participantes

O Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) chegou à metade da temporada na última terça-feira, 7 com 50 dias de confinamento.

Restando ainda quase dois meses para o fim, o programa já acumula mais de R$ 562 mil em prêmios atribuído aos participantes, sem considerar os "brindes" das dinâmicas como produtos e bolsas de estudo.

Além disso, o prêmio final também está maior. Até agora, o valor dado ao vencedor do BBB 23 é R$ 1.910.000, mas tende a aumentar a cada semana de eliminação e dinâmicas do reality show.



BBB 23: prêmios que os participantes ganharam

Amanda

Até o momento, foi Amanda a participante do BBB 23 que acumulou um maior valor em prêmios. Após vencer a Prova do Anjo do dia 11 de fevereiro, a sister ganhou de presente o carro Chevrolet Midnight, que tem valor previsto de R$ 300 mil, de acordo com o site Auto Esporte.

Além do veículo, a médica também ganhou R$ 10 mil em compras na marca de roupas Riachuelo; R$ 10 mil em compras na farmácia Pague Menos; R$ 13 mil em reforma de casa do Quinto Andar; um ano de produtos Downy ilimitados e uma caixa de som.

Cara de Sapato

Em segundo lugar no ranking de maiores prêmios do BBB 23 está Cara de Sapato. O lutador foi presenteado com um carro Chevrolet Montana depois da prova do líder do dia 26 de janeiro, o veículo custa aproximadamente R$ 141 mil. Ademais, ele ganhou uma bicicleta de presente do Mercado Livre e um ano de produtos Downy ilimitado.

Fred Bruno

O jornalista e influenciador digital até agora acumula R$ 10 mil e 10 anos de Globoplay, o soma pelo menos R$ 2.388 reais, considerando o valor mínimo de assinatura e o preço atual da plataforma. Fred também ganhou uma televisão de 43 polegadas e um ano de aluguel do Quinto Andar.

Ricardo

Assim como Fred, o biomédico ganhou R$ 10 mil e 10 anos de Globoplay. Além disso, Ricardo recebeu um ano de Downy, R$ 10 mil em compras na Riachuelo e uma fritadeira elétrica.

Bruna Griphao

A atriz ganhou seis meses de produtos da marca Seara, um ano de produtos Downy e uma cafeteira.

Larissa

A educadora física ganhou 6 meses de produtos da marca Seara, um ano de produtos Downy e um notebook do Mercado Livre.

Aline Wirley

A ex-Rouge ganhou R$ 10 mil em compras na Riachuelo por vitória na prova do anjo feita em dupla com Bruno Gaga.

Domitila

A miss ganhou R$ 10 mil da marca Sazon, uma bolsa de estudo na Estácio e um relógio inteligente.

Key Alves

A jogadora de vôlei ganhou R$ 10 mil do Quinto Andar para itens de cozinha, um ano de produtos Downy que conquistou na primeira liderança, e uma fechadura digital.

Sarah Aline

A psicólogca ganhou um ano de Downy e uma cervejeira 3 em 1.

César Black

O enfermeiro ganhou uma cama box com colchão queen.

Marvvila

A cantora ganhou R$ 10 mil por uma na prova bate e volta deste domingo, 5, e um jogo de copos térmicos.

Gabriel Santana

O ator ganhou um Playstation 5 do Mercado Livre.

Mc Guimê

O rapper ganhou R$ 10 mil na prova bate e volta deste domingo, 5,, R$ 8 mil do Quinto Andar para móveis de quarto e uma lava-louça.

Participantes eliminados

Os ex-BBBs da 23ª edição do reality, Gabriel, Paula, Bruno Gaga, Cristian, Gustavo e Fred Nicácio, Também ganharam prêmios durante a participação no programa.

Gabriel "Fop" ganhou R$ 10 mil pela prova bate e volta do primeiro paredão. Em outra prova da berlinda, ele ganhou uma bolsa de estudo na Estácio. Paula também ganhou R$ 10 mil numa prova bate e volta, além de uma bicicleta ergométrica.

Bruno Gaga recebeu um smartphone e R$ 10 mil na Riachuelo; já Cristian ganhou três bolsas de estudo na Estácio e um jogo de panelas. Gustavo acumulou dois anos de produtos Downy e também recebeu uma parafusadeira e furadeira do Mercado Livre.

O último eliminado, Fred Nicácio, ganhou um tablet.

