Quem saiu do BBB 23: Cristian é quinto eliminado do reality show

Cristian foi o quinto eliminado do Big Brother Brasil 23 (BBB 23). Com uma porcentagem de 48,32% dos votos totais, o empresário foi o mais votado em paredão contra Fred e Ricardo. O biomédico ficou em segundo, com 40,39%, enquanto a saída do influencer era desejo de apenas 11,29% do público.

Tadeu Schmidt falou com os brothers antes da eliminação: "Quando eu terminar, seremos 16". Em seguida, destacou as táticas de Cristian, a postura crítica de Fred e as análises acertadas de Ricardo.



"O que eu posso dizer é que os três tiveram chance de escapar deste Paredão", continuou o apresentador. Em seguida, revelou o resultado: "o que tirou você do jogo foi o medo", disse, e anunciou a saída de Cristian.



O total de votos no Gshow foram 93.462.107. Com isso, a saída de Cristian foi escolhida mais de 45 milhões de vezes, enquanto cerca de 38 milhões de votos foram pela eliminação de Ricardo, e pouco mais de 10,5 milhões pediram que Fred fosse o quinto a deixar a casa.

Todo mundo entendeu o significado de “medo”, no discurso do Cristian? — Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt) February 22, 2023

Tadeu Schmidt reforçou, pelas redes sociais, a fala contra intolerância religiosa. Na segunda-feira, 20, Cristian, Gustavo e Key fizeram falas preconceituosas contra Fred Nicácio, que é umbandista. No programa daquela noite, antes do Jogo da Discórdia, o apresentador já havia repreendido o comportamento.

Cristian no Mais Você: brother toma café com Ana Maria Braga

O quinto café da manhã com o eliminado acontece na manhã desta quarta-feira, 22, no programa matinal Mais Você. Como é de costume, o recém-eliminado do Big Brother Brasil comparece aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para conceder uma entrevista à apresentadora Ana Maria Braga.

Quem saiu do BBB 23: como foi a formação do quarto paredão que eliminou Cristian?

A votação aconteceu na noite desse domingo, 19. Após os participantes do Castigo do Monstro serem liberados da prenda, o Paredão começou a ser definido.

Paredão BBB 23: quem já estava na berlinda pela Prova do Líder?

Após ser o sexto a deixar a Prova do Líder na madrugada da sexta-feira, 17, Fred foi colocado diretamente ao paredão. Ele podia, no entanto, participar da Prova Bate-Volta, e disputou contra Cristian e Domitila. A sister escapou da berlinda.

Assim como Fred, todos os nove primeiros a deixar a competição de resistência tiveram consequências que afetaram a formação de paredão.

Cara de Sapato - não votou na formação do próximo Paredão

- na formação do próximo Paredão Gustavo - impedido de participar da próxima Prova do Líder

- impedido de participar da próxima Larissa - impedida de participar da Prova do Anjo do sábado, 18

- impedida de participar da do sábado, 18 Gabriel Santana - impedido de participar da próxima Prova do Líder

- impedido de participar da próxima Bruno - não poderá comprar o Poder Curinga

- não poderá comprar o Fred Desimpedidos - foi enviado ao Paredão

- foi enviado ao Key Alves - impedida de participar da próxima Prova do Líder

- impedida de participar da próxima Domitila - está obrigatoriamente na Xepa

- está obrigatoriamente na Marvvila - precisou escolher alguém para deixar a dinâmica com ela e optou por Cristian

Paredão BBB 23: quem foi imunizado pelo anjo?

O quinto Paredão do BBB 23 foi formado após a imunização. O anjo Ricardo deu o colar para MC Guimê, que não pôde ser votado pelos participantes.

Paredão BBB 23: quem o líder indicou?

Após isso veio a indicação do Líder. Cezar escolheu Ricardo (Alface) como primeiro na berlinda.

Paredão BBB 23: como foi o Poder Curinga?

Cristian, por ter arrematado o Poder Curinga, pode tirar o direito de um participante votar para indicar alguém ao Paredão. O brother escolheu Fred Nicácio para concorrer à eliminação.

Paredão BBB 23: como foi a votação aberta

Em seguida veio o voto aberto pelos participantes da casa. Veja a lista de quem votou em quem:

Marvvila votou em Cristian ;

votou em ; Guimê votou em Fred Nicácio ;

votou em ; Amanda votou em Fred Nicácio ;

votou em ; Larissa votou em Cristian ;

votou em ; Key Alves votou em Cristian ;

votou em ; Ricardo votou em Cristian ;

votou em ; Cristian votou em Fred Nicácio ;

votou em ; Bruna Griphao votou em Fred Nicácio ;

votou em ; Gustavo votou em Cristian ;

votou em ; Domitila votou em Cristian ;

votou em ; Sarah Aline votou em Cristian ;

votou em ; Aline Wirley votou em Cristian ;

votou em ; Gabriel Santana votou em Cristian ;

votou em ; Fred Desimpedidos votou em Cristian;

Cristian teve 10 votos e Fred Nicácio teve 4. Com o resultado, Cristian foi indicado ao Paredão.



Paredão BBB 23: quem sofreu o contragolpe de Fred Desimpedidos?

Com poder de contragolpe pré-determinado pelo programa, Fred Desimpedidos pode puxar um participante ao paredão do BBB 23. O brother escolheu Domitila para a berlinda.

Enquete Paredão BBB 23: quem se salvou na prova bate-volta?

Fred Desimpedidos, Cristian e Domitila competiram na prova Bate-e-Volta patrocinada pela marca Sazón. Domitila venceu a prova Bate-e-Volta.

BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

