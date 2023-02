Sapiosexual: o que é a atração que Key, do BBB 23, sente

Dentro do espectro da sexualidade, existem diversas opções das quais se identificar. A participante do BBB 23, Key Alves, declarou em sua apresentação como membro do Camarote do programa que é "sapiosexual", termo que vem carregado de um tom pejorativo.

Uma pessoa sapiosexual, em uma explicação prática, é alguém que se sente primordialmente atraído por outra pessoa a partir da conexão intelectual estabelecida. Não quer dizer, por exemplo, que alguém só goste de pessoas "inteligentes", até porque inteligência é um critério subjetivo.

A sister virou alvo de piadas na internet após utilizar a denominação, especialmente após entrar no programa e se envolver rapidamente com outro participante, Gustavo, julgado como "burro" pela audiência do reality.

Outra famosa também virou alvo de chacota e escárnio na internet, após também se auto intitular sapiosexual: Bela Gil, filha do artista Gilberto Gil. A chef de cozinha é uma das mais conhecidas adeptas do veganismo no Brasil, e também afirmou se interessar pela conexão intelectual, em detrimento da atração física.

Uma diferenciação mais clara do que o senso comum diz sobre a sapiosexualidade e o que ela realmente é pode ser visto analisando os termos usados ao descrever o termo. Inteligência e intelectualidade, na verdade, são construídos ao longo da vida de diversas formas, e não somente a partir do desempenho acadêmico.

Sapiosexual, demisexual: o que são os termos utilizados para definir sexualidade?

Muitas coisas podem constituir a intelectualidade de alguém, incluindo habilidades, interesses, cultura, conhecimentos gerais, e até mesmo características mais práticas, do dia a dia. Cada pessoa é diferente, e portanto, sua "inteligência" também o é.

Dentro do espectro da sexualidade, entre pessoas assexuais (que não sentem atração sexual) e não-assexuais (que sentem atração sexual), existem diversos pontos de identificação, com ou sem rótulos. Cada pessoa tem a liberdade de escolher como melhor expressar sua identidade.

Em um sentido geral, o termo sapiosexual não é uma "prisão", assim como nenhum dos outros rótulos de sexualidade. Pessoas que não se denominam sapiosexuais podem se sentir atraídas por outras pessoas que demonstrem inteligência e se destaquem com isso, e vice-versa.

Termos como demisexual, sapiosexual e outros são como auxílios, para que pessoas entendam melhor como funciona sua própria sexualidade e expressão. Não são denominações restritivas, mas sim inclusivas, que buscam criar nichos de identificação para quem não se encontra nas definições "padrão" de sexualidade.

