BBB 23: veja reação da internet ao Jogo da Discórdia desta semana

Pelas redes sociais, usuários comentaram principais pontos da dinâmica do BBB 23; Jogo da Discórdia acontece no reality show sempre às segundas-feiras

Mais uma semana começando no Big Brother Brasil 2023 (BBB 23), o que significa mais um Jogo da Discórdia. Na noite dessa segunda-feira, 6, os participantes chegaram à terceira edição da dinâmica pensada para "lavar roupa suja" no reality show.

passei minha vida toda mutando os nomes dos participantes do bbb e ignorando totalmente o que acontecia, pra chegar o bbb23 e eu virar a maior fã vergonha — giulia (@grubenciu) February 7, 2023

Antes de começar a parte ao vivo do programa, a Rede Globo exibiu alguns trechos com o que aconteceu na casa do BBB 23 desde a formação do Paredão no domingo, 5. As reações da internet já começaram quando um vídeo mostrou os brothers Cezar, Cristian e Gustavo, no quarto do líder, comentando o corpo das mulheres da casa.

A edição está mostrando Black, Cowboy e Cristian avaliando o corpo das meninas. Infelizmente não acho que isso seja definitivo para o sofá. — Winnie Bueno (@winniebueno) February 7, 2023

Essa cena porca e nojenta não sai da minha cabeça, peguem de INCENTIVO e votem #ForaCezarBlack #BBB23 pic.twitter.com/dRicq11tow — Ca. (@caccoments) February 7, 2023

Em seguida, o apresentador Tadeu Schmidt chamou os participantes, que já se reuníam na sala, para começar a dinâmica. O Jogo da Discórdia aconteceu no jardim da casa do BBB 23.

Esta semana, a brincadeira consistia em distribuir plaquinhas desaforadas para os participantes do programa. "Sonso (a)", "covarde" e "venenoso (a)" eram alguns dos "elogios" disponíveis.

Alguns usuários elogiaram a postura direta de Larissa, que não teve rodeios para distribuir suas placas. Há, porém, quem tenha achado as falas da sister exageradas.

A Larissa é MUITO boa no jogo da discórdia.



Gosto quando falam na cara das pessoas. O Cris ficou totalmente sem resposta. #BBB23 pic.twitter.com/BhJ1DVq23E — Ana Flor (@Tdetravesti) February 7, 2023

A energia da Larissa é a mesma das adolescentes no Twitter que adoram usar termos da moda e disruptivos, doidas pra “lacrar” e viralizar para, enfim, modelar! — Jéssica Balbino (@jessicabalbino) February 7, 2023

Tina também foi aplaudida pela internet, ao não se intimidar nas declarações. A sister está no Paredão desta semana, contra Cezar e Gabriel.

Tina é grandona demais. Merece MUITO ficar na casa pq quero ver a postura dela quando o quarto deserto rachar de vez. — Renato Bacon (@RenatoBacon) February 7, 2023

MEU DEUS TINA JANTOU O RATO TOPETUDO #BBB23 pic.twitter.com/3lCcZAZDGb — aly (@alybalkan) February 7, 2023

Quando Tina recebeu a placa de "grossa", o debate passou para questões sociais. Há quem tenha argumentado que outros participantes são mais ríspidos que a sister, mas recebem menos críticas por não serem pessoas negras.

https://twitter.com/winniebueno/status/1622804780488982529

na boa não consigo entender como a Bruna que já foi grosseira VARIAS vezes ngm nunca falou isso dela, agora a Tina falou 3 coisas na lata das pessoas é grosseira. na real eu consigo sim entender

bruna : branca, forte, assertiva

tina: negra, grossa, raivosa, sem paciência — stefan costa (@transboylife_) February 7, 2023

deus me livre falar publicamente que Tina é chamada de grossa só pq é preta e se fosse branca ia ser chamada de Assertiva, Corajosa, Firme e Forte. — #BBB23 - Preta (@pretademaiss) February 7, 2023

Marvilla foi outra elogiada pela assertividade. A sister fez críticas a Bruno, após ser provocada por não se posicionar.

nunca uma plaquinha foi tao bem atribuída nesse programa pic.twitter.com/AvOXdLuaJU — roque do povão (@rauquetxt) February 7, 2023

gente a marvvila totalmente na energia: amor eu tava BEM QUIETINHA mas já que vc quer que eu fale (e emendou na maior sequência de humilhação possível ISHAJSUAHIAHSIAJAISJSISJSSISJSISJJSJ — #BBB23 - Preta (@pretademaiss) February 7, 2023

O embate entre Fred Nicácio e Cara de Sapato também foi celebrado. Para a internet, o médico "nocauteou" o lutador.

dr fred macetando o sapato pic.twitter.com/uVhOOj3Lw3 — caê vasconcelos (@caevasconcelos) February 7, 2023

Dr Fred nocauteando o Cara de Sapato — Leandro Santos | Mussum Alive (@MussumAlive) February 7, 2023

O "outro Fred" também não poupou críticas. O influencer chamou Cristian de "traíra". O empresário recebeu a placa "venenoso" de Larissa, que fez um "exposed", contando publicamente que Cristian fala mal de aliados no jogo, como Domitila.

DESCANSE EM PAZ



LARISSA JOGOU A ÚLTIMA PÁ DE TERRA #BBB23 pic.twitter.com/AHKDMnMaDA — Dudu (@oeduardovictor) February 7, 2023

A Domitila escutando o exposed do Cristian #BBB23 pic.twitter.com/fPzYnuzhC1 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 7, 2023

Com o clima pesando, telespectadores começaram a questionar o futuro das "panelinhas" na casa. Para algumas pessoas, os grupos atuais não conseguem se sustentar por muito tempo, dadas as intrigas. Há, também, quem pense que os "times" foram formados muito cedo no programa.

Claramente foi um erro todo mundo se dividir em dois grupos com 2 dias de casa sem ninguém se conhecer direito.



E espero que em 2024 não façam isso.



Casa com trocentos grupinhos é mais legal. — Renato Bacon (@RenatoBacon) February 7, 2023

o deserto explanando os do aquário que não suportam o próprio grupo tão numa vibe de: "a gente pode até rachar mas vocês não vão ficar intactos não!" pic.twitter.com/d66cCclCTd —(@xjcrfcb) February 7, 2023

BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 23: os participantes da edição

Grupo Pipoca

Grupo Camarote

