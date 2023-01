BBB 23: irmão de Nicácio nega que ele tenha sido expulso de casa

O irmão de Fred Nicácio, Phillip Nicácio, negou em suas redes sociais uma afirmação do brother que dizia ter sido expulso de casa “por ser gay” e que teve que dormir no chão com os amigos. A declaração foi feita na primeira semana do BBB 23.

Durante uma festa do Big Brother Brasil, Nicácio “contou sua história” para Marvvila e Domitila e acusou sua família de tê-lo expulso de casa devido a sua sexualidade. Phillip, o irmão do médico, publicou um vídeo com o momento da fala para negar a história.

Fred Nicácio no BBB 23: quem é o participante do Camarote?

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quem voltou ao BBB 23: Fred Nicácio retorna após Quarto Secreto

BBB 23: o antes e depois da harmonização facial de Fred Nicácio

No texto publicado, Phillip Nicácio acusa Fred de “ingratidão” e disse que, todas as vezes que “ele expor [histórias] de forma leviana”, irá “esclarecer os fatos”.



“Fred Nicácio não morava com meus pais. Ele fazia o segundo curso superior em outra cidade, onde estudava, morava em um bom apartamento, tinha carro, comida, gasolina, telefone, internet e etc… bancados por nossa família, então logicamente ele não foi expulso de casa”, disse o irmão.

Phillip contou ainda que a família nunca negou ajuda a Fred “por questão de opção sexual”, mas sim por outros assuntos que o irmão não expôs no texto. Ele ainda acrescentou que o brother "nunca se assumiu e negou várias vezes" ser gay.

“Em nenhum momento, em especial pela minha pessoa, deixamos de ajudá-lo pela questão da opção sexual dele, mas sim por assuntos que ele sabe (que por educação e respeito ainda não exporei) e pelo meus pais foi pela forma que foi exposto pois saiu em redes sociais um ensaio fotográfico dele para uma publicação de boate LGBT, onde meus pais ficaram catatônicos com a situação e exposição”, destacou.

O irmão ainda ressalta que Fred, depois de uma suposta confusão, "ficou sendo ajudado da forma que [a família] podia”. Ele finaliza ainda sugerindo ingratidão do irmão: “Em nenhum momento ele cita isso, apenas os amigos”.



Sobre o assunto BBB 23: quem está na xepa? como foi a prova do líder?

BBB 23: Cara de Sapato ganha segunda Prova do Líder

Quem voltou ao BBB 23: Fred Nicácio retorna após Quarto Secreto

Quem saiu do BBB 23: Marília é a 1º eliminada do reality

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags