BBB 23: Americanas perde patrocínio após rombo de R$20 bilhões

Mercado Livre é o mais cotado para ocupar a vaga deixada pela Americanas no patrocínio do BBB 23

Uma das principais franquias de varejo do Brasil, as Lojas Americanas deixa a vaga de patrocinadora líder do Big Brother Brasil, programa da Rede Globo que irá lançar a edição de 2023 na próxima terça-feira, 16.

A decisão foi tomada após a publicação do rombo de mais de R$20 bilhões, divulgado na noite de quinta-feira, 12. Na ocasião, foram encontradas “inconsistências em lançamentos contábeis redutores da conta fornecedores realizados em exercícios anteriores”, chegando ao total de R$20 bilhões.

Com inúmeras lojas presentes em diversas cidades do País, a varejista era a principal patrocinadora do Big Brother Brasil, tendo, na última edição do reality, a cota mais cara entre os outros anunciantes. Os custos gastos pela Americanas durante o BBB 22 chegaram a R$105 milhões, sem mencionar as ações externas e as realizadas dentro da casa.

Com espaço aberto para novos anunciantes, a empresa mais cotada para ocupar a vaga deixada pela Americanas é o e-commerce Mercado Livre. Segundo o Estadão, o BBB e o Mercado Livre já estão encerrando as negociações para o fechamento da parceria.

