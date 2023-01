BBB 23: saiba quem são apresentadoras do reality show

TV Globo anunciou nesta quarta-feira, 11, as apresentadoras oficiais do BBB 23; saiba quem são

A lista com os nomes confirmados das apresentadoras do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) foi divulgada nesta quarta-feira, 11 de janeiro, durante a programação da TV Globo. Além das que já fazia parte do reality, a influenciadora digital Patrícia Ramos está entre as novidades do programa

Participantes do BBB 23 ao vivo: nomes confirmados em tempo real

Para a cobertura dos acontecimentos na casa do BBB 23 e as consequentes eliminações, serão quatro mulheres à frente dos programas acessórios do programa, como o Rede BBB. São elas: Ana Clara, Vivian Amorim, Jeska Grecco e a estreante Patrícia Ramos.



BBB 23: Quem é a apresentadora Patrícia Ramos?

Novata entre as apresentadoras, Patrícia Ramos é um sucesso nas redes sociais com conteúdo bem humorado sobre autoestima feminina e conselhos amorosos.

Com milhões de seguidores nas redes sociais, a influenciadora comemorou a participação no reality: “É por isso que estou sumida, vocês acharam que era pra entrar na casa, mas não! Eu vou apresentar”.

BBB 23: Quem é a apresentadora Ana Clara?

Vice-campeã do BBB 18, Ana Clara liderará o time de apresentadoras do Rede BBB. A ruiva teve uma participação polêmica e aclamada em 2017 ao entrar para o reality em uma nova dinâmica ao lado de sua família, onde apenas dois teriam permanência no programa de acordo com votação popular.

Enquanto competidora no reality, Ana Clara foi destaque em muitas provas de resistência e de habilidade. Ao mesmo tempo, protagonizou polêmicas entre os fãs do programa que estranhava o relacionamento dela com o pai, que também foi escolhido para ficar na casa.

"Desde 2018 eu faço parte desse time e, ano passado, precisei me ausentar por conta do nascimento da minha filha, Malu. O motivo foi nobre e justíssimo, larguei tudo para viver a melhor fase da minha vida e cuidar do meu melhor presente, mas o amor pelo BBB continuou com um espaço especial no meu coração. A saudade foi grande", declarou a ruiva nas redes sociais sobre retorno ao BBB.

BBB 23: Quem é a apresentadora Vivian Amorim?

Também veterana, Vivian Amorim foi a vice-campeã do BBB 17. Além da passagem pelo reality como participante, foi vencedora do concurso de beleza Miss Amazonas 2012, e ficou no TOP 10 do Miss Brasil 2012.

No BBB 22, Vivian apresentou o programa “BBB - A Eliminação" e, na edição de 2021, dividiu espaço com Ana Clara no Rede BBB.

BBB 23: Quem é a apresentadora Jeska Grecco?

Responsável pelo podcast oficial do BBB, Jeska Grecco foi confirmada novamente no BBB. “Eu sou muito fã de BBB e sei o quanto o programa mexe com o coração dos espectadores, e a expectativa que a galera tem por mais uma temporada”, comemorou.

