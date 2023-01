BBB 23: veja memes da Casa de Vidro que viralizaram na internet

Giovanna, Manoel, Paula e Gabriel entraram nesta terça-feira, 10, na Casa de Vidro montada no Shopping Via Parque e foram alvo de memes nas redes sociais

O Big Brother Brasil 23 já começou. A dinâmica da Casa de Vidro teve início nesta terça-feira, 10 de janeiro. Os participantes foram anunciados para o público do reality show após o programa Encontro com Patrícia Poeta e já são meme nas redes sociais.

Giovanna, Manoel, Paula e Gabriel são os jogadores do reality da TV Globo que estão concorrendo a uma vaga no BBB 23 por voto popular. Nesta edição, a Casa de Vidro teve início, pela primeira vez, antes da estreia oficial do programa e está localizada em um shopping do Rio de Janeiro.

Veja os memes que viralizaram nas redes sociais:

eu literalmente assim agradecendo ao boninho pela alienação que o bbb 23 vai me dar depois das eleições 2022 pic.twitter.com/vu7hXU5G1K — matheus #BBB23 (@whomath) January 10, 2023

a fatura do inter e do nubank comentando sobre minhas dívidas #BBB23 #CasaDeVidro pic.twitter.com/zCBkq77oFQ — manu da quebrada (@pqpbesha) January 10, 2023

PERDERAM TUDO! Mitchel e Alex de Modern Family são os novos participantes da Casa de Vidro do BBB #BBB23 pic.twitter.com/MViHO86nnN — Emanuela Nogueira (@manunogueira) January 10, 2023

