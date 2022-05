Eliezer do BBB 22 ganha carro de R$ 200 mil e fãs brincam: "Pegadinha"

O ex-BBB Eliezer conhecido como azarado pela participação no reality foi surpreendido ao ganhar um carro após publicidade feita. Seus seguidores no Twitter repercutiram o fato

A participação de Eliezer no Big Brother Brasil 22 foi marcada pelo seu baixo desempenho nas competições do reality, pois não ganhou nenhum prêmio no programa além da recompensa por uma prova do líder. Na manhã desta quinta-feira, 5, o ex-BBB comemorou o presente de um carro avaliado em R$200 mil reais. Internautas comentam “é verdade ou pegadinha?”.

O acontecimento foi uma surpresa. De acordo com Eliezer, ele recebeu o convite para uma reunião, que discutiria um possível contrato de publicidade. Após conhecer o local e alguns carros que lhe chamaram a atenção, recebeu a notícia de que a marca estava o presenteando com um Tiggo 8x turbo 2022, avaliado em R$ 200 mil. O ex-BBB comentou: “É mentira! Vocês estão filmando?”.

Já dentro do carro recebido, Eliezer gravou vídeos para o seu Instagram explicando o acontecimento e comemorou: “Vou pagar só a gasolina, até o seguro eu ganhei”.



