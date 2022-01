Risada do participante Eliezer, do BBB 22, é um problema de saúde?

Isabela, irmã caçula de Eliezer, disse que a risada do participante do BBB 22 chama atenção desde que eram pequenos. Característica pode significar algum problema de saúde? Confira

Eliezer, participante do grupo pipoca do Big Brother Brasil (BBB 22), tem uma risada marcante que lembra o ronco de um porquinho. Por essa razão, os próprios assessores dele, que também são empresários, escolheram o emoji do aniaml como emblema da torcida. Nas redes sociais, seu riso tem repercutido entre os telespectadores do programa.

Mas a pergunta que não quer calar é: essa característica pode significar algum problema de saúde? À Revista Glamour, o otorrinolaringologista Arnaldo Braga Tamiso afirmou que a questão não costuma denotar problemas grave, mas pode ter relação com distúrbios respiratórios, como ronco noturno ou apneia de sono, respiração oral associada com dificuldade em esportes e cansaço acima do normal.

"Caso o escape de ar esteja associado à dificuldade respiratória de qualquer tipo, ronco noturno ou dificuldade na fala, deve-se procurar um otorrino para avaliação", orienta o médico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Vitiligo: saiba mais sobre a doença de Natália Deodato, do BBB 22

BBB 22: Após vídeo íntimo vazar, polícia pede medida protetiva para Natália

BBB 22: Ao lado de Brunna Gonçalves, Rodrigo e Vyni elogiam Anitta

BBB 22: por que Eliezer tem 'risada de porco'?

Segundo o médico, a risada de Eliezer, com escape de ar pela garganta, ocorre por razões diversas, podendo ser devido a uma obstrução nasal por desvio de septo ou aumento das carnes esponjosas, flacidez ou malformações no palato mole. Neste caso, a comunicação da passagem de ar entre a garganta e o nariz não é fechada, podendo requerer até cirurgia.

De acordo com Arnaldo, é importante realizar exames específicos para concluir a causa da ‘risada de porco’ e como isso pode impactar na vida da pessoa. "Caso seja um problema anatômico (desvio do septo, palato curto) os procedimentos cirúrgicos são indicados. A fonoterapia em conjunto feita através de exercícios de fortificação da musculatura também possui ótimo resultado", explica à Revista Glamour.

BBB 22: irmã de Eliezer fala sobre a risada do brother

Isabela, irmã caçula do empresário, disse que a risada de Eliezer chama atenção desde que eram pequenos. “A gente já passou muita vergonha em restaurantes, porque ele começava a rir e as pessoas olhavam. E quanto mais a gente falava para ele parar, mais ele caía na gargalhada”, afirmou à Revista Kogut.

Tags