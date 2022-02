O que é herpes, doença de Eliezer do BBB: veja sintomas, tratamento e tipos

Herpes é uma doença viral contagiosa caracterizada por feridas na boca ou nos órgãos genitais. Eliezer do BBB está com enfermidade. Veja sintomas, tratamento e tipos

Herpes foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos dias. A pauta sobre o vírus contagioso surgiu após um participante do Big Brother Brasil (BBB 22) beijar duas mulheres estando com feridas na boca. O machucado nos lábios de Eliezer provocou preocupação entre os integrantes do reality, que temem a contaminação. Abaixo confira algumas dúvidas sobre a doença que acomete cerca de 70% da população mundial.



Herpes: o que é?

Herpes é um vírus contagioso caracterizado pelo surgimento de pequenas feridas ao redor da boca ou nos órgãos genitais. Sua transmissão ocorre por meio do contato direto com uma pessoa que esteja com a lesão ativa - em formato de vesícula ou bolha - por meio da saliva, mucosas, pele, sexo e compartilhamento de utensílios.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença é mais comum do que parece, acometendo cerca de 70% da população mundial. Ainda segundo a sociedade médica, o contato com o vírus ocorre geralmente na infância, no entanto, ele só é "reativado" pelos os chamados "fatores desencadeantes", que podem ser a exposição à luz solar intensa, o estresse físico e mental, doença febril ou outras infecções que diminuam a resistência orgânica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Burnout agora é doença do trabalho: saiba o que é e como identificar

Vitiligo: saiba mais sobre a doença de Natália Deodato, do BBB 22

Risada do participante Eliezer, do BBB 22, é um problema de saúde?

Herpes: tipos do vírus

Herpes é classificado em três tipos:

Herpes tipo 1 (HSV-1): é o mais comum, transmitido por contato oral e causador de lesões orais;

é o mais comum, transmitido por contato oral e causador de lesões orais; Herpes tipo 2 (HSV-2): contraído por meio do ato sexual é o responsável pelas lesões nas regiões genitais, causando pequenas úlceras nesta área do corpo;

contraído por meio do ato sexual é o responsável pelas lesões nas regiões genitais, causando pequenas úlceras nesta área do corpo; Herpes tipo 3 (HSV-3): apesar de mais raro, o Herpes Zortes é uma infecção originada do mesmo vírus que causa varicela (catapora), e pode provocar a incapacidade física do membro por ela atingido.

Herpes: sintomas

Apesar de todos os contaminados apresentarem lesões cutâneas na região afetada, cada tipo de herpes causa sintomas diferentes.

Herpes labial: vermelhidão, coceira, dor, bolhas e úlceras nos lábios ou na parte interna da boca;

vermelhidão, coceira, dor, bolhas e úlceras nos lábios ou na parte interna da boca; Herpes genital: pequenas bolhas com líquido na vulva, no pênis e na região anal de pacientes de ambos os sexos. Além de vermelhidão, irritação da área, ardor e coceira.

Herpes: tratamento

O herpes tem tratamento, mas não tem cura. No entanto, manter hábitos saudáveis - boa alimentação, higiene e sono regular - ajudam na prevenção e no aparecimento das feridas. Conciliado com as boas práticas, medicamentos como pomadas para herpes podem ser aplicadas na região afetada pela doença, evitando que novas bolhas e lesões cutâneas surjam no local. Segundo a OMS, as substâncias aciclovir, fanciclovir e valaciclovir são as mais eficazes disponíveis.

Ainda de acordo com a sociedade médica, alguns cuidados devem ser tomados durante o surto de herpes, seja ela do tipo 1, 2 ou 3. Sendo assim, o paciente infectado não deve furar as vesículas, e precisa evitar beijar e relações sexuais, além de manter uma certa distância de outras pessoas em momentos de fala. A higiene das mãos também é importante após tocar as feridas e o compartilhamento de itens pessoais deve ser evitado.

Tags