Arthur no Mais Você: "Nunca imaginei que pudesse ser o campeão"

O ganhador do BBB conversou com a apresentadora Ana Maria Braga sobre sua trajetória no programa, suas passagens pelo paredão e seus planos para o futuro

No programa matinal da Ana Maria Braga, o “Mais Você”, Arthur Aguiar declarou que “jamais imaginou que pudesse ganhar o programa.” O quadro foi transmitido na manhã de hoje, terça, 27.

Tradicionalmente, o campeão do BBB é recebido no dia seguinte para tomar café da manhã com a Ana Maria, e conversar sobre a trajetória dentro da casa. Ao ver as imagens da final, Arthur Aguiar explicou para a apresentadora que, ao longo dos 100 dias de confinamento, não imaginou que pudesse ser o campeão.

“Eu tava sentado ali, do lado de fora, e eu pensava: ‘Olha, daqui pro terceiro lugar no pódio é uma uma linha reta, é bom que eu já tô pertinho,” declarou.

Arthur: “Não pensei que ganharia”

Ana Maria Braga respondeu discordando do convidado, dizendo que, ao longo do programa, ele aparentava estar muito confiante do próprio desempenho. Foram exibidas imagens do ator dentro da casa, falando sobre o jogo e sobre conseguir aliados.

“Todo mundo dizia que eu não tava sozinho, que eu tava o tempo todo procurando aliados. Mas se eu tava procurando aliados, é justamente por que eu tava sozinho!”, comentou.

“Eu nunca estudei o programa, não posso dizer que sabia tudo do programa. Até porque não existe uma fórmula. Pensei em ser eu, completo, e coerente. Acho que as pessoas da casa me deram o jogo, muito mais do que eu fiz o jogo eu mesmo,” completou.

Estratégia de jogo

Arthur conversou com Ana Maria sobre como elaborou sua estratégia para chegar até a final e ganhar o programa. De acordo com o ex-Rebeldes, sempre tentou ser coerente com as próprias ações, tentando tomar cuidado com os outros brothers e sisters da casa.

“É importante não invalidar o sentimento dos outros,” afirmou. “Dentro da casa, eu tentei ser coerente com as minhas atitudes, e ser honesto. Às vezes algumas pessoas não gostavam muito, mas eu sou assim.”

Também falou sobre a rivalidade que desenvolveu lá dentro contra Jade Picon, sétima eliminada do programa. Arthur declarou que “achava o discurso dela muito contraditório'' e que “não teve segunda chance” que pediu à sister para reconciliação.

Arthur recebeu R$1,5 milhão de reais como prêmio por ter ganho a vigésima segunda edição do Big Brother Brasil, além de outros prêmios que já havia recebido, como créditos em corridas por aplicativos, e uma assinatura grátis da plataforma Globoplay.



